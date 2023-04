Jakarta, 7 avril (VNA) - L'Indonésie s'efforce d'avoir un million de nouveaux entrepreneurs d'ici 2024, dans le cadre des efforts pour en faire un pays développé, selon le ministre des Coopératives et des Petites et Moyennes Entreprises, Teten Masduki.

Lors de l'événement de lancement du programme Entrepreneur Hub Jakarta. (Photo: antaranews)

S'exprimant lors de l'événement de lancement du programme Entrepreneur Hub Jakarta le 5 avril, Teten Masduki a déclaré que des efforts pour créer un million de nouveaux entrepreneurs et porter le taux d'entrepreneuriat à 3,95 % d'ici 2024 ont été lancés grâce à ce programme.Selon Teten Masduki, l'Indonésie doit préparer d'excellents entrepreneurs en raison des quelque 64 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Indonésie, la plupart sont encore à petite échelle ou de subsistance.Dans les pays développés, le taux d'entreprenariat a atteint 10 à 12%, a-t-il noté, soulignant la nécessité pour l'Indonésie de créer des jeunes très éduqués qui entrent dans le monde des affaires, d'encourager les jeunes ou les personnes éduquées à faire des affaires afin que les entrepreneurs nationaux puissent rivaliser sur le niveau mondial.Compte tenu de l'objectif ambitieux, le ministre a admis qu'il y a encore plusieurs choses qui nécessiteront une attention et un travail acharné pour faire de l'Indonésie un pays développé. Par exemple, la nation a besoin d'un écosystème connecté numériquement afin que les acteurs des MPME puissent avoir un accès plus facile au financement.En outre, les MPME doivent également être connectées aux chaînes d'approvisionnement des industries afin qu'elles puissent devenir des fournisseurs de matières premières et de produits finis, a-t-il ajouté.- VNA