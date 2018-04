Jakarta, 30 avril (VNA) - L'agence de presse Antara News a cité le 30 avril la parole du ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, que l’Indonésie était satisfaite des résultats du 32ème sommet de l'ASEAN qui s'est tenu à Singapour du 27 au 28 avril.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi. Photo : newsweek.com

Selon, Mme Retno Marsudi, le président indonésien Joko Widodo a présenté le concept de développement indopacifique au sommet, appelant l'ASEAN à maintenir un rôle actif dans le développement du concept de coopération régionale indopacifique.L'ASEAN doit jouer un rôle crucial dans le développement du concept de coopération indopacifique, car il est important d’assurer l'ASEAN toujours capable de jouer son rôle central et de montrer sa capacité à gérer les changements environnementaux stratégiques, a-t-il souligné.Le concept présenté par le président Joko Widodo a reçu un soutien positif du Vietnam et de la Thaïlande, a indiqué Mme Retno Marsudi.Elle a également indiqué que plusieurs questions ont été soulevées lors du sommet, notamment l'ouverture de l'économie. Presque tous les pays membres de l'ASEAN se sont engagés à rendre l'économie de l'ASEAN ouverte et équitable, de sorte que les négociations du Partenariat économique régional global (RCEP) soient réellement encouragées d'ici la fin de l'année, a-t-elle déclaré.L’Indonésie a été hautement apprécie par son rôle dans le RCEP, a-t-elle déclaré.L'ASEAN a demandé à l'Indonésie, en tant que coordinateur actif, de conclure rapidement les négociations avec six pays partenaires. Ce sont l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée et la Nouvelle-Zélande. – VNA