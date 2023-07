Jakarta, 4 juillet (VNA) - L'Indonésie a retrouvé le rang de revenu intermédiaire supérieur grâce à sa forte reprise post-pandémique.

S'exprimant lors d'une réunion du cabinet le 3 juillet, le président indonésien Joko Widodo a déclaré que le Groupe de la Banque mondiale avait placé le pays dans la tranche supérieure des pays à revenu intermédiaire. L'Indonésie a récupéré le rang cette année alors que le revenu national brut par habitant a grimpé à 4.580 dollars. C'est une amélioration par rapport à la lecture précédente de 4.140 dollars, qui l'avait maintenu dans le statut de revenu intermédiaire inférieur pour la deuxième année consécutive en 2022 en raison des impacts de la pandémie de COVID-19.Le dernier classement de la Banque mondiale renforcera l'ambition de l'Indonésie de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, pièce maîtresse de la plateforme économique du président sortant Joko Widodo.L'Indonésie a poursuivi sa forte reprise post-pandémique et son produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 5,3 % en 2022, le taux le plus rapide en neuf ans.Cependant, le président indonésien Joko Widodo a tout de même mis en garde contre les risques auxquels l'Indonésie est confrontée au cours du second semestre 2023, tels qu'un environnement mondial instable et des tensions géopolitiques qui pourraient avoir un impact sur l'économie et les activités commerciales du pays.Le président Joko Widodo a également averti que les taux d'intérêt et l'inflation mondiaux sont toujours à des niveaux relativement élevés. De plus, la fragmentation du commerce mondial apparaît, entravant la coopération commerciale.La Banque mondiale classe quatre groupes économiques en fonction du revenu de juillet 2022 à juin 2023 comme étant à faible revenu (1.135 dollars), à revenu intermédiaire inférieur (1. 136 à 4 465 dollars) et à revenu intermédiaire supérieur (4 446 à 13 845 dollars), et revenu élevé (plus de 13.845 dollars).- VNA