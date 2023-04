Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno. Photo : VNA

Jakarta, 5 avril (VNA) - L'Indonésie reprendra les vols internationaux depuis la Nouvelle-Zélande, le Cambodge et la Malaisie ce mois-ci, selon le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno.La réouverture de la liaison aérienne Nouvelle-Zélande-Indonésie aura un impact positif sur le tourisme et l'économie créative du pays, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse le 4 avril.Les touristes néo-zélandais dépensent beaucoup et restent plus longtemps, avec une durée de séjour atteignant 10,3 jours et des dépenses moyennes atteignant 1.376 dollars par personne, ce qui équivaut à celles des touristes européens, a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse Antara.Avec la réouverture de sa liaison Auckland-Denpasar, Air New Zealand opérera des vols trois fois par semaine, tous les mercredis, vendredis et dimanches, et transportera 255 passagers par vol.L'Indonésie vise à attirer 150.000 Néo-Zélandais en Indonésie dans les deux à trois prochaines années.Sandiaga Uno a révélé que plusieurs liaisons aériennes internationales vers l'Indonésie seront ouvertes, notamment la liaison Jakarta-Phnom Penh d'Air Asia (à partir du 19 avril) et la liaison Jakarta-Kuala Lumpur de Trans Nusa (à partir du 14 avril).Des vols directs entre l'Indonésie et l'Inde sont également prévus cette année, a-t-il déclaré.Selon le Bureau des statistiques de l’Indonésie (BPS), le nombre de touristes étrangers en Indonésie a doublé en 2022 par rapport à la période de pandémie de COVID-19.La plupart des touristes étrangers en Indonésie venaient de pays voisins, tels que la Malaisie, le Timor Oriental, l'Australie et Singapour.L'Indonésie vise un revenu de 7,5 milliards de dollars du tourisme national cette année.- VNA