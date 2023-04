Jakarta, 21 avril (VNA) - Le ministre indonésien des entreprises d'État , Erick Thohir, a déclaré que l'Indonésie discuterait de sa coopération avec le Japon dans le développement de l'écosystème ferroviaire à Java et à Sumatra, lors du sommet du Groupe des Sept (G7) à Hiroshima prévu en mai.

Erick Thohir, ministre indonésien des entreprises publiques (SOE), à la gare de Pasar Senen, à Jakarta, le 18 avril 2023. Photo : antaranews.com

Selon le ministre, le Japon est l'un des pays avec une bonne gestion des chemins de fer et des écosystèmes. Un système ferroviaire optimal devrait accroître l'intérêt du public à utiliser les transports publics pour ses activités quotidiennes. En outre, il devrait également réduire l'utilisation des véhicules privés et favoriser l'adoption d'un mode de vie plus respectueux de l'environnement.Il a affirmé que si l'Indonésie veut réduire l'utilisation des véhicules privés, le train est l'une des solutions et il est également optimiste que si le pays peut nouer des relations avec le Japon en ce qui concerne la gestion et l'écosystème des chemins de fer, l'Indonésie pourrait résoudre le problème car le Japon en est une des pays disposant des meilleurs écosystèmes ferroviaires.Le responsable a déclaré que ces trois dernières années, son ministère a activement fait pression pour la maintenance des trains, un processus qui a besoin de soutiens à la fois privés et publics.Il a dit qu'à l'avenir, son ministère chercherait à encourager les installations de réparation et le soutien de la communauté et des parties prenantes gouvernementales pour répondre aux besoins du public.Le sommet d'Hiroshima débutera le 19 mai et durera trois jours.- VNA