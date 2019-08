Une incendie de forêt en Indonésie. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a publié un moratoire permanent sur les nouveaux défrichements de forêts au service de plusieurs activités, telles que la plantation de palmiers ou l'exploitation forestière, a annoncé jeudi la ministre des Forêts et de l'Environnement, Siti Nurbaya Bakar.



Le moratoire, qui concerne environ 66 millions d’hectares de forêts primaires et de tourbières, a été mis en place en 2011 et a été renouvelé régulièrement dans le cadre des efforts du pays visant à réduire les émissions des incendies dus à la déforestation.

"Le président a signé une instruction sur l'arrêt de l’octroi de nouveaux permis et l'amélioration de la gouvernance des forêts primaires et des tourbières", a déclaré la ministre Siti Nurbaya Bakar.

En vertu de cette instruction, les ministres, les gouverneurs et d'autres responsables ne peuvent pas délivrer de nouveaux permis aux activités de défrichement des forêts dans la zone du moratoire.

Le moratoire permanent de défrichement de forêts intervient après que les autorités locales eurent déclaré l’état d’urgence dans sept provinces des îles de Sumatra et de Bornéo, où la fumée de feux de forêt a commencé à causer des infections respiratoires aiguës.



Selon Greenpeace, l'Indonésie enregistre le taux de déforestation le plus élevé du monde, avec plus de 74 millions d'hectares de forêt tropicale humide - une superficie presque deux fois plus grande que celle du Japon - exploitée, brûlée ou dégradée au cours des 50 dernières années.

Arie Rompas de Greenpeace en Indonésie a déclaré que le moratoire permanent n’accordait toujours pas une protection adéquate aux forêts primaires et tourbières sur le long terme, accusant le manque de sanctions et les lacunes de la réglementation. -VNA