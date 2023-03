Jakarta, 13 mars (VNA) - Le ministère indonésien de l'Energie et des Ressources minérales (ESDM) a publié un règlement sur la mise en œuvre du captage et du stockage du carbone (CSC) ainsi que du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Cela fait partie des efforts du gouvernement pour réduire les émissions de carbone et augmenter la production de pétrole et de gaz.



Le ministre de l'ESDM, Arifin Tasrif, a déclaré que le règlement se concentre sur les aspects techniques, commerciaux, juridiques et économiques. Plus précisément, il encourage les sociétés pétrolières et gazières opérant dans ce pays d'Asie du Sud-Est à installer des centres de capture du carbone sur les lieux de travail. L'Indonésie possède des formations géologiques qui peuvent être utilisées pour stocker de manière permanente les émissions de carbone grâce à l'utilisation de la technologie.



Les entreprises devraient soumettre des propositions détaillées à l'approbation du gouvernement, a-t-il déclaré.



Le carbone injecté dans leurs réservoirs pourrait provenir de l'industrie pétrolière et gazière ainsi que d'autres industries.



L'Indonésie a jusqu'à présent approuvé un projet CCUS sur le projet Tangguh LNG de BP dans la province de Papouasie occidentale. Sa société énergétique publique Pertamina a mené plusieurs études sur le CCUS avec des partenaires, à savoir ExxonMobil et Mitsui, lors de tests d'injection de carbone dans certains de ses champs pétrolifères à la fin de l'année dernière. La société japonaise Inpex Corporation devrait soumettre un plan de développement révisé pour son projet Abadi LNG, qui est lié à CCUS. - VNA

