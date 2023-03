Jakarta, 15 mars (VNA) - Le ministre indonésien de coordination du Développement humain et des Affaires culturelles Muhadjir Effendy a appelé à l'élaboration d'une Déclaration de l'ASEAN concernant le développement de la famille afin de renforcer la communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC).



Lors d'une réception le 13 mars du ministre singapourien du Développement social et familial Masagos Zulkifli Effendy, qui préside actuellement le Conseil de l'ASCC pendant la présidence indonésienne de l'ASEAN en 2023, le ministre indonésien de coordination du Développement humain et des Affaires culturelles Muhadjir Effendy a déclaré que l'Indonésie rédige une déclaration de l'ASEAN sur les valeurs culturelles de l'Asie du Sud-Est et le développement familial basé sur les coutumes.



Il espère que le projet de Déclaration de l'ASEAN concernant le développement de la famille pourra être suivi lors de la réunion ministérielle sur l'ASCC en établissant diverses initiatives pour mener à bien des tentatives concrètes de développement de la famille, ajoutant que le Conseil de l'ASCC, sous la présidence de l'Indonésie, soulèverait cinq questions importantes.



Les questions comprennent la création du Centre de coordination de l'ASEAN pour le contrôle de la pollution par les brumes transfrontalières (ACC THPC), le Fonds d'urgence pour la santé publique de l'ASEAN et le Réseau des villages de l'ASEAN.



En outre, le conseil préparera la directive de l'ASEAN sur la mise en œuvre de la Déclaration de l'ASEAN sur la promotion de la compétitivité, de la résilience et de l'agilité des travailleurs pour l'avenir du travail.



La cinquième question est la préparation de la directive de l'ASEAN sur la protection des travailleurs migrants dans les situations de crise.

Le ministre a déclaré que l'Indonésie et Singapour avaient établi une coopération bilatérale sur l'autonomisation des femmes, la protection de l'enfance et le développement de la famille en partageant les bonnes pratiques, en échangeant des informations et en mettant en œuvre des programmes de formation pour renforcer le développement de la famille dans les deux pays.



Il espère que cette coopération serait améliorée et mise en œuvre correctement à travers les bons programmes, dont l'un vise à renforcer l'autonomisation économique des familles.- VNA