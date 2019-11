Hanoi (VNA) – L’Indonésie a pour objectif d’accomplir 15 programmes prioritaires au cours des six prochains mois afin de stimuler une croissance inclusive et durable et d’améliorer la compétitivité de la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

Les programmes susmentionnés comprennent, entre autres, la politique d'utilisation obligatoire de 30% de biodiesel (B30), l’amélioration du marché de l'emploi, la promotion des produits halal, le développement de l'industrie pharmaceutique, la réforme de la politique de crédit aux entreprises, la mise en œuvre du programme de carte de travail, le développement de la culture vers l'exportation, la promotion des partenariats agricoles fondés sur la technologie, l’accélération de la numérisation du secteur financier, la construction d'une raffinerie de pétrole, l’amendement de la loi sur le travail.

Selon le ministre de l’Economie Airlangga Hartarto, pour promouvoir une croissance économique inclusive et durable et renforcer la compétitivité de l'économie, quatre groupes de programmes seront mis en œuvre: programmes visant à encourager une croissance économique de qualité, programmes visant à améliorer l'égalité économique, programmes d'appui au développement économique durable et programmes d'amélioration de la compétitivité de l'économie.

Lors d'une précédente réunion du cabinet économique, le président Joko Widodo a demandé aux ministres de lancer des programmes visant à réduire les déficits de la balance commerciale et des comptes courants, en favorisant les investissements, en réduisant la dépendance vis-à-vis des produits importés, en particulier les combustibles.

Le président Widodo a également demandé aux membres du gouvernement chargés des affaires économiques de se concentrer sur l'amélioration des activités commerciales entre les îles afin de stabiliser les prix, de déployer de manière sélective des projets de traitement des minéraux, d'améliorer l'environnement des entreprises et l'écosystème d'investissement, et d'accélérer l'avancement de 5 projets touristiques nationaux clés. -VNA