Transfert du corps d'un patient décédé du COVID-19 à Bandung, en Indonésie. Photo: AFP/VNA

Jakarta (VNA) - L'Indonésie prolongera des restrictions liées au COVID-19 pour les huit prochains jours afin de contrôler la transmission du COVID-19, a déclaré dimanche le président indonésien Joko Widodo lors d'une conférence de presse virtuelle.

Concrètement, la période d'application de l'état d'urgence des restrictions à la mobilité publique, connu sous le nom de PPKM (Application des restrictions aux activités communautaires) de niveau 4 est prolongée jusqu'au 2 août 2021

Le dirigeant indonésien a déclaré que certains ajustements et assouplissements de restrictions seraint effectués pour assurer la prévention et le contrôle de l'épidémie et maintenir des activités économiques et la dynamique sociale.

En particulier, les marchés traditionnels vendant des produits de première nécessité sont autorisés à ouvrir normalement et conformément aux protocoles sanitaires stricts.

Les marchés traditionnels vendant des produits autres que les produits de première nécessité sont autorisés à ouvrir jusqu'à 15h00 avec une capacité maximale de 50% et conformément aux protocoles sanitaires stricts prédéterminés par l'administration régionale.

Les vendeurs ambulants, les épiceries, les salons de coiffure, les laveries automatiques, les colporteurs, les petits ateliers, les services de lavage de véhicules et autres petites entreprises similaires sont autorisés à ouvrir conformément aux protocoles sanitaires stricts jusqu'à 21h00, dont les règles techniques sont réglementées par l'administration régionale.

Les stands de nourriture avec des espaces ouverts sont autorisés à ouvrir conformément aux protocoles sanitaires stricts jusqu'à 20h00. Les gens sont également autorisés à manger sur place avec un temps de visite maximum de 20 minutes.

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, a enregistré plus de 3,16 millions cas d'infection, dont 83.279 décès. -VNA