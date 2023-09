Jakarta, 29 septembre (VNA) – PGN, une filiale de Pertamina, et trois entreprises japonaises cherchent à produire du biométhane à partir des effluents des usines d'huile de palme (POME) pour répondre à la demande croissante de gaz naturel et réduire les émissions de méthane, a rapporté le Jakarta Post.



Le consortium composé de PGN, JGC Holdings Corporation, Osaka Gas et Inpex Corporation travaille actuellement sur une étude pour la commercialisation d'un tel produit en Indonésie en 2025, en utilisant le réseau de distribution de gaz naturel de PGN.



La matière première proviendra de plantations de palmiers à huile du sud de Sumatra.



Le projet vise à récupérer le méthane rejeté dans l’atmosphère par le POME, à le raffiner en biométhane et à le fournir aux clients via des gazoducs et d’autres infrastructures existantes.



Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, les POME non traités libèrent du méthane, qui est plus de 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur dans l'atmosphère.



Le biométhane produit à partir de ce projet devrait non seulement répondre à la demande de gaz industriel et des consommateurs, mais aussi servir de preuve que le groupe Pertamina et ses partenaires, en l'occurrence JGC, Inpex et Osaka Gas, s'engagent à encourager le développement des énergies renouvelables, a déclaré Harry. Budi Sidharta, directeur de la stratégie et du développement commercial de PGN.



Premier exportateur mondial d’huile de palme, l’Indonésie a produit 46,72 millions de tonnes d’huile de palme brute en 2022, selon les données de l’Association indonésienne de l’huile de palme (Gapki).



Le pays a utilisé environ 8,84 millions de tonnes de cette production pour produire du biodiesel destiné à être utilisé dans les carburants routiers au niveau national, a indiqué l'association dans son rapport annuel publié plus tôt cette année.



L'utilisation d'huile de palme pour la fabrication de biodiesel devrait augmenter en 2023 après que le gouvernement ait augmenté le ratio national de mélange biodiesel/gasoil à 35 %, contre 30 % en février. - VNA









