Dans le port de Krueng Aceh à Banda Aceh. Photo: Antara



Hanoï (VNA) - Le gouvernement indonésien envisage de créer des marchés internationaux des fruits de mer dans plusieurs localités du pays pour exploiter pleinement le potentiel économique de son secteur de la pêche.



Le président de l'Agence nationale de planification du développement (Bappenas), Suharso Monoarfa, a déclaré que la fondation de marchés des fruits de mer à l'échelle mondiale était nécessaire pour optimiser le secteur de la pêche.



Il a proposé la construction de trois marchés internationaux des fruits de mer à Likupang (province de Sulawesi du Nord), Tual (province de Maluku) et Bagansiapiapi (province de Riau).

Suharso a déclaré que Likupang, une destination touristique célèbre, serait un endroit approprié pour un marché international de fruits de mer car il possède déjà les infrastructures nécessaires, comme ponts et hôtels cinq étoiles.



Lors d'une réunion de travail avec le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche, le président de Bappenas a déclaré que la construction d'un marché international des fruits de mer et de ventes aux enchères pourrait aider le secteur de la pêche à collecter entre 100 et 150 milliards de dollars par an ces cinq prochaines années, contribuant à environ 11% du produit intérieur brut.



L'Indonésie a lancé en juillet son premier site de vente aux enchères de fruits de mer en ligne, ce qui entre dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour réduire la pauvreté et développer le secteur de la pêche. -VNA