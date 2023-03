L'Indonésie prête à accueillir la Coupe du Monde U20 de la FIFA. Photo : CNN Indonesia

Jakarta, 13 mars (VNA) – Le ministre indonésien de la Jeunesse et des Sports, Zainudin Amali, a passé en revue le 12 mars la préparation de la Coupe du Monde U20 de la FIFA au stade de Manahan, affirmant que le pays était prêt à accueillir le match en mai et juin de cette année.Le stade de Manahan est l'un des six que l'Indonésie a proposé pour accueillir la Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023.Selon le ministre, le stade de Manahan est le lieu où se déroulent le match final et la cérémonie de clôture du tournoi.L'Indonésie a fait de grands efforts pour achever les installations techniques, en particulier les motifs pour répondre aux normes internationales. L'organisation réussie de la Coupe du Monde U20 deviendra une fierté nationale.L'Indonésie, avec d'autres pays de l'ASEAN, vise à être l'hôte de la Coupe du monde de football 2034. Ainsi, accueillir la Coupe du Monde U20 de la FIFA, le deuxième tournoi majeur de la FIFA, est une excellente occasion pour le pays de montrer ses capacités.Zainudin Amali a déclaré que le président de l'Association indonésienne de football (PSSI), Erick Thohir, a examiné d'autres stades proposés, notamment le stade Gelora Sriwijaya Jakabaring dans la ville de Palembang, dans la province de Sumatra du Sud, et le stade Si Jalak Harupat dans le district de Bandung, dans la province de Java occidental.- VNA