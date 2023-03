Jakarta, 13 mars (VNA) - La filiale de la compagnie d'électricité publique indonésienne PT PLN de la province de Nusa Tenggara de l’Est (NTT) prépare 100 stations de recharge pour véhicules électriques (SPKLU) afin de soutenir le sommet de l'ASEAN 2023 à Labuan Bajo, district de West Manggarai, province de NTT, a rapporté l'agence de presse Antara.

La directrice général de Nusa Tenggara de l'Est (NTT) de PLN, Fintje Lumembang, explique l'état de préparation de l'infrastructure électrique pour soutenir la mise en œuvre du sommet de l'ASEAN 2023 à Labuan Bajo, district de West Manggarai, province de NTT. Photo: Antara

Il fournira 100 unités SPKLU pour desservir les 275 voitures électriques chargées de transporter les délégués, ainsi que les véhicules de sécurité et opérationnels, a déclaré la directrice générale de NTT de PLN, Fintje Lumembang, dans un communiqué publié le 12 mars.Elle a déclaré que jusqu'à 105 motos électriques seront également déployées pendant le sommet pour escorter les délégués et effectuer des patrouilles.Selon Lumembang, la division régionale de génie électrique de NTT, en collaboration avec le spécialiste principal de PT PLN pour la distribution, Joko Priharto et son équipe, a examiné les emplacements d'installation prévus du SPKLU et les plans de sauvegarde.Elle a déclaré que toutes les unités de charge étaient arrivées à Labuan Bajo et que la société avait obtenu l'autorisation des autorités locales d'installer les installations, ajoutant que ces unités seraient installées à plusieurs endroits, comme sur le parking du bureau du chef du district de West Manggarai ainsi qu'à Kampung Ujung (à Labuan Bajo).Un certain nombre d'équipements de soutien, tels que l'alimentation sans coupure (UPS), l'unité de sous-station électrique mobile (UGB) et les générateurs, seront également fournis, a-t-elle poursuivi.Le PLN a amélioré la transmission, la distribution et la fiabilité de l'approvisionnement en électricité sur tous les sites du sommet de l'ASEAN 2023 dans le district, comme la région de Tanamori.Cet équipement devrait également accélérer la mise en place des infrastructures de communication, de contrôle de supervision et d'acquisition de données.Le 42e Sommet de l'ASEAN est prévu à Labuan Bajo en mai prochain et le 43e Sommet de l'ASEAN en septembre.- VNA