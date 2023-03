Photo: AFP/VNA

Jakarta, 20 mars (VNA) - L'Indonésie pourrait acheter 500.000 tonnes de riz supplémentaires à l'étranger cette année pour remplir les réserves de riz du gouvernement qui diminuent, a annoncé le ministère du Commerce.L'annonce est intervenue alors que le gouvernement avait importé 500.000 tonnes de riz de pays comme le Vietnam, la Thaïlande et le Pakistan à partir de décembre dernier.Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, a déclaré que le gouvernement avait accepté d'offrir cette option, arguant que l'Agence nationale de logistique (Bulog) ne disposait que d'environ un quart des réserves minimales requises de 1,2 million de tonnes.Ils ont décidé lors d'une réunion avec le président qu'en cas de besoin, ils pourraient importer à nouveau jusqu'à 500 000 tonnes, a déclaré le ministre lors d'une récente session avec la Commission VI de la Chambre des représentants indonésienne.Cependant, a-t-il noté, le gouvernement n'importera pas de riz dans un avenir proche car la saison des récoltes approche et l'importation de riz étranger pourrait affecter les prix intérieurs.Les prix du riz n'ont cessé d'augmenter en Indonésie depuis le début de l'année malgré l'importation de riz depuis fin 2022 et les récentes interventions sur le marché de Bulog.Le chef de Bulog, Budi Waseso, a déclaré que cette agence avait distribué environ 230.000 tonnes, soit près de la moitié des 500.000 tonnes importées pour stabiliser les prix.Il s'est engagé à poursuivre la distribution pour répondre à la demande des détaillants et des marchés traditionnels, affirmant que l'importation n'est autorisée qu'en cas d'urgence.- VNA