Le président Joko "Jokowi" Widodo inspecte les progrès d'une route à péage qui mènera à la nouvelle capitale de Nusantara dans le Kalimantan oriental le 22 février. (Photo : Bureau de presse du Secrétariat présidentiel)

Jakarta, 10 mars (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a approuvé un nouveau règlement qui offre des incitations aux entreprises investissant dans la nouvelle capitale Nusantara, dont des exonérations fiscales pouvant aller jusqu'à 30 ans et des permis d'utilisation des terres de 95 ans.La nouvelle capitale indonésienne, nommée Nusantara, est située dans une zone couvrant 256.142 hectares à Kalimantan, la deuxième plus grande île de l'archipel.Selon le règlement, les entreprises locales et étrangères ont droit à une exonération de 100 % de l'impôt sur les sociétés si elles sont enregistrées en tant que contribuables en Indonésie et investissent dans plusieurs domaines prioritaires à Nusantara.Les entreprises peuvent bénéficier d'exonérations fiscales de 10 à 30 ans, selon les secteurs dans lesquels elles investissent et le moment où elles démarrent.Des incitations seront également données pour développer une place financière dans la nouvelle capitale. Plus précisément, les banques, les assureurs et les sociétés de financement islamique éligibles bénéficieront d'une exonération fiscale de 100 % pendant 25 ans maximum s'ils investissent entre 2023 et 2035, et 20 ans pour la période 2036-2045. D'autres sociétés de services financiers, y compris le marché des capitaux, les fonds de pension, les sociétés de capital-risque et les sociétés de technologie financière, peuvent demander une déduction fiscale de 85 %.Les entreprises multinationales qui déménagent leurs bureaux régionaux à Nusantara sont éligibles à une exonération fiscale totale pendant 10 ans, suivie d'une réduction de 50 % les 10 années suivantes, sous certaines conditions.L'Indonésie recherche 80 % des 466 000 milliards de Rp (30 milliards de dollars) nécessaires au développement de Nusantara auprès de partenariats public-privé et du secteur privé, le budget de l'État couvrant les 20 % restants.Agung Wicaksono, adjoint au financement et à l'investissement à l'Autorité de Nusantara, a déclaré avoir reçu jusqu'à présent une centaine de lettres d'intention pour des investissements dans la nouvelle capitale, la moitié d'investisseurs locaux et le reste d'entités étrangères, dirigées par la Malaisie. Parmi celles-ci, 20 entités ont conclu des accords de non-divulgation, a-t-il ajouté.- VNA