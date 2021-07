Hanoï, 6 juillet (VNA) - Le gouvernement indonésien continuera d'intensifier quatre programmes de coopération pour développer ses infrastructures en 2022 dans le contexte où la pandémie de COVID-19 a bloqué bien des projets d'infrastructures.

S'exprimant lors du dialogue B20-G20 avec des dirigeants d'entreprises mondiales le 5 juillet, le ministre indonésien des Finances Sri Mulyani Indrawati a déclaré que le pays continuerait de discuter avec les parties impliquées dans les programmes, qui promouvront l'investissement durable dans les infrastructures, développeront un cadre juridique et des marchés de capitaux pour améliorer l'environnement d'investissement, mettre à niveau l'infrastructure numérique, améliorer les efforts communs du G20 pour garantir que toutes les économies puissent se redresser et investir ensemble pour un avenir meilleur.

Plus tôt, l'Indonésie avait annoncé des stratégies prévues à sa présidence du G20 en 2022. La présidence du G20 permettra également à l'Indonésie de mettre en commun le soutien international pour ses programmes prioritaires, notamment la numérisation, le développement des ressources humaines, l'autonomisation des femmes et des jeunes, la disponibilité des vaccins et le système de santé pour atténuer les risques de pandémie dans l’avenir. - VNA.