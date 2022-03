Touristes internationaux à l'aéroport Ngurah Rai de Bali, Indonésie. Photo : XINHUA/VNA

Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien effectuera une période d'essai sans quarantaine pour les voyageurs qui souhaitent passer des vacances à Bali, et ce à partir du 14 mars et sous certaines conditions, selon le ministre de la Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Panjaitan.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, en ligne tenue le 27 février, le ministre Luhut Binsar Panjaitan a souligné que cet essai pourrait être lancé avant le 14 mars si le gouvernement constate une baisse du nombre des cas de contamination par le COVID-19 à Bali semaine prochaine.

A côté d’une preuve de paiement de réservation d'hôtel à Bali, les visiteurs étrangers devront être doublement vaccinés, passer des tests PCR et attendre dans les hôtels leur résultat, a-t-il ajouté.

Le responsable indonésien a déclaré que si les tests donnent des résultats négatifs, les voyageurs internationaux sont autorisés à faire d'autres activités dans le cadre des protocoles de santé, ajoutant qu'ils devraient également effectuer à nouveau des tests PCR le troisième jour dans leur hôtel.

Auparavant, le 23 février, le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, avait révélé que son ministère envisagerait de réactiver le programme de délivrance de visa à l'arrivée à Bali après la réouverture de l'île aux voyageurs étrangers. -VNA