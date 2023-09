Jakarta (VNA) – L'Indonésie a lancé le 26 septembre sa première transaction du carbone, donnant aux entreprises une chance de compenser leurs émissions alors que ce pays d'Asie du Sud-Est s'engage à atteindre la neutralité carbone dans son secteur électrique d'ici 2050.



S'exprimant lors de l'événement, le président indonésien Joko Widodo a félicité l'Autorité des services financiers (OJK), la Bourse indonésienne (IDX) et les agences associées pour le lancement de la première transaction du carbone en Indonésie.



Il a déclaré que c'était l'une des véritables contributions de l'Indonésie à la lutte avec le monde contre la crise due au changement climatique. Le commerce du carbone aidera l’Indonésie à respecter ses engagements.



Il a déclaré que l'Indonésie dispose d'un énorme potentiel en matière d'efforts de réduction des émissions de carbone et que son marché du carbone pourrait atteindre 3.000 billions de roupies (194,30 milliards de dollars).



Les transactions carbone auront lieu sur IDX et seront surveillées par OJK. Selon IDX, treize transactions représentant des crédits carbone pour près de 460.000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO2e) ont été négociées lors du lancement, au prix de 69.600 roupies (4,51 dollars) la tonne.



IDXCarbon est considéré comme un moyen de réduire les émissions pour aider l’Indonésie à atteindre ses objectifs climatiques avant 2050, qui ont été convenus dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) de 20 milliards de dollars lors du sommet du G20 organisé par l’Indonésie en novembre 2022.- VNA

source