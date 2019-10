Une borne de recharge électrique sur la plage de Teluk Palu dans la province de Sulawesi en Indonésie. Photo: thejakartapost.com Une borne de recharge électrique sur la plage de Teluk Palu dans la province de Sulawesi en Indonésie. Photo: thejakartapost.com

Jakarta (VNA) - La société publique indonésienne d'électricité PLN va investir cette année environ 6 milliards de roupies (424.000 dollars) dans l’installation de 22 bornes de recharge pour véhicules électriques dans les principales villes du pays.

Le directeur général de la distribution de PLN pour la grande région de Jakarta, Ikshan Asaad, a déclaré que ces 22 stations comprendraient 18 stations régulières, trois stations de recharge rapide et une station de recharge ultra-rapide.

Les stations de recharge rapide, qui coûtent 800 millions de roupies chacune, peuvent recharger une voiture électrique en moins de 30 minutes, tandis qu'une station de recharge ultra-rapide, qui coûte 1,5 milliard de roupies, peut le faire en 10 minutes, a déclaré Ikshan Asaad.

Il a ajouté que PLN avait pour objectif d'installer 160 stations de recharge dans tout le pays l'année prochaine en collaborant avec la société indonésienne du pétrole Pertamina et l'opérateur de stations de péage routier Jasa Marga.

L’installation de stations de recharge électrique joue un rôle crucial dans l’encouragement de l'utilisation des véhicules électriques, programme que le gouvernement indonésien poursuit depuis deux ans dans le but de réduire les importations de pétrole et les émissions de carbone.

L'Indonésie vise à porter le nombre de motos électriques à 2,1 millions d'unités et le nombre de voitures hybrides ou électriques à 2.200 d'ici 2025.

Auparavant, le 21 octobre, PLN avait signé un protocole d’entente avec de nombreux partenaires que sont les fournisseurs de services de transport par motos et voitures Grab et Go-Jek, l’opérateur de taxi indonésien Blue Bird, l’opérateur d’autobus PT Transjakarta, le constructeur automobile indonésien PT Mobil Anak Bangsa et le constructeur automobile chinois BYD Auto, concernant la construction d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le pays. -VNA