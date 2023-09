Des vendeurs indonésiens diffusent en direct sur TikTok. (Photo : AFP/VNA)

Jakarta, 29 septembre (VNA) – L'Indonésie a interdit les transactions de marchandises sur les plateformes de médias sociaux afin de freiner les ventes directes sur les principales plateformes qui nuisent à des millions de petites entreprises, selon le ministre du Commerce Zulkifli Hasan.Les autorités indonésiennes ont récemment réclamé une réglementation régissant les médias sociaux et le commerce électronique, les vendeurs hors ligne voyant leurs moyens de subsistance menacés par la vente de produits moins chers sur TikTok Shop et d'autres plateformes.S'exprimant lors d'une conférence de presse le 27 septembre, le ministre Zulkifli Hasan a déclaré que la réglementation avait commencé à entrer en vigueur un jour auparavant et que les plateformes de commerce de médias sociaux auraient une semaine pour se conformer à la nouvelle règle.Le commerce de médias sociaux peut diffuser des publicités comme à la télévision, mais il ne doit pas être transactionnel. Ils ne peuvent pas ouvrir de magasin, ni vendre directement, a déclaré le ministre.Les lois du pays ne couvraient pas les transactions directes via les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook ou Instagram avant cette nouvelle réglementation.- VNA