Tests pour la détection du coronavirus à Bandung, Indonésie. Photo : VNA



Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de la coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a demandé aux personnes âgées de 60 ans et plus présentant des comorbidités et non encore vaccinées contre le COVID-19 de ne pas sortir de chez elles depuis le mois prochain.

Il a déclaré que le nombre de cas positifs pour le virus SARS-CoV-2 avait augmenté assez rapidement au cours des derniers jours. Selon les données disponibles, la plupart des patients COVID-19 décédés étaient des personnes âgées.

Auparavant, la porte-parole du ministère indonésien de la Santé, Siti Nadia Tarmizi, a déclaré que l'hypertension et le diabète étaient à l'origine de la récente flambée des décès dus au COVID-19.

Selon le ministère de la Santé, au 5 février, le pays a enregistré 33.729 cas supplémentaires, soit une augmentation de 6.595 cas par rapport au 4 février, portant le nombre total de cas de COVID-19 au pays à 4.480.423 cas.

Le nombre de décès a augmenté de 44 cas, portant le nombre total de décès à 144.497 cas. -VNA