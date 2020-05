L’Indonésie injecte 43 milliards de dollars dans la relance économique. Photo: jakartaglobe.id



Jakarta (VNA) - Le gouvernement indonésien déploie un plan de relance économique de 641.170 milliards de roupies (43 milliards de dollars), pour atténuer l'impact du COVID-19 sur les microentreprises et les PME, ainsi que sur les entreprises publiques.

Le programme de relance économique comprendra, entre autres mesures, un réseau de sécurité sociale, des priorités fiscales, des injections de fonds dans les entreprises publiques et des bonifications d'intérêts pour les microentreprises et les PME, a déclaré Sri Mulyani Indrawati, ministre indonésienne des Finances.



Ces efforts visent à stimuler offre et demande pour la reprise économique, a-t-elle noté, ajoutant que le gouvernement révisera à nouveau le budget de l'État de 2020 pour tenir compte de la relance, car il s'attend à ce que le déficit budgétaire augmente à 6,27% du PIB, ce qui est supérieur au plan initial, selon lequel, le déficit est à 5,07% du PIB.

L'Indonésie prévoit de renflouer les 12 entreprises publiques. Les bénéficiaires prioritaires sont la société d'électricité nationale PLN, la compagnie pétrolière d'État indonésienne Pertamina et la compagnie nationale aérienne Garuda.

Le gouvernement indonésien continuera de réduire les prix de l’électricité pour les familles dont la consommation mensuelle est à 450 kWh et de moitié les prix de l’électricité pour les familles, dont la consommation mensuelle est inférieure à 900 kWh.

En avril, le gouvernement a appliqué l’exemption des factures d’électricité pendant trois mois à 24 millions de ménages dont la consommation mensuelle se chiffre à 450 kWh, soit le plus bas niveau de l’échelle des tarifs qui en compte six.

Le gouvernement indonésien a décidé de prolonger les aides en espèces de trois mois jusqu’au mois de septembre prochain, en vue de maintenir le pouvoir d’achat de ses habitants. Cependant, la somme d’assistance supplémentaire sera réduite de 600.000 roupies par mois d’avril à juin à 300.000 roupies de juillet à septembre.

Le gouvernement indonésien poursuivra l’aide de première nécessité aux habitants jusqu’en décembre prochain. -VNA