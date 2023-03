Jakarta, 14 mars (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a assisté à le cérémonie d'inauguration de la route Bajo-Golo Mori afin d'améliorer la connectivité du trafic à Labuan Bajo, où le sommet de l'ASEAN devrait se tenir en mai.

Le président Joko Widodo a inauguré la route d'accès Labuan Bajo - Golo Mori, West Manggarai, le 14 mars 2023. Photo : ANTARA

S'adressant à l'événement, Joko Widodo a déclaré que cette route devrait aider à promouvoir Labuan Bajo en tant que destination touristique super prioritaire.D'une longueur de 25 km, la route d'accès a été construite avec un budget de 481 milliards d’IDR (31 millions de dollars).Cette route est également l'entrée de la nouvelle zone économique spéciale de Golo Mori sur l'île de Labuan Bajo, contribuant à soutenir le développement de la région environnante.Le gouvernement indonésien se précipite pour achever les infrastructures telles que logements et lignes de bus électriques, et prend des mesures pour assurer la sécurité afin de préparer le sommet de l'ASEAN et les réunions connexes.- VNA