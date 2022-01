Jakarta, 28 janvier (VNA) - L'Indonésie a imposé une règle à partir du 27 janvier pour qu'une portion obligatoire d'huile de palme soit vendue sur le marché intérieur à un prix maximum de 9.300 roupies (0,6465 dollar) par kg pour l'huile de palme brute et de 10.300 roupies par kg pour l'oléine, selon le ministre indonésien du Commerce Muhammad Lutfi.

Photo : AFP/VNA

Cette exigence intervient alors que l'Indonésie, premier producteur et exportateur mondial d'huile de palme, tente de contenir une hausse des prix intérieurs de l'huile de cuisson qui ont grimpé d'environ 40 % par rapport à l'année précédente, conformément aux prix mondiaux élevés.

S'exprimant lors d'une conférence de presse virtuelle le même jour, Muhammad Lutfi a déclaré qu'une soi-disant obligation du marché intérieur (OMD) sera appliquée à tous les producteurs d'huile de cuisson, qui doivent vendre 20 % de leurs exportations prévues sur le marché intérieur.

Avec cette politique, l'Indonésie espère que les prix de l'huile de cuisson seront plus stables et abordables pour la population tout en restant rentables pour les vendeurs, les distributeurs et les producteurs, a-t-il ajouté. Selon Lutfi, la demande nationale d'huile de cuisson est estimée à 5,7 millions de kilolitres en 2022.

Auparavant, le gouvernement indonésien avait imposé une exigence de permis d'exportation pour les expéditions internationales d'huile de palme, qui pouvait être obtenue après que les entreprises aient déclaré leur plan de distribution domestique pendant six mois.

Le 27 janvier également, le ministère indonésien du Commerce a annoncé qu'il imposerait à partir du 1er février un ensemble de prix de détail maximum pour l'huile de cuisson.- VNA