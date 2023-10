Jakarta, 3 octobre (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a formé un groupe de travail pour accroître les exportations nationales dans un contexte de dynamique économique et géopolitique mondiale.



Le groupe de travail, qui comprend une équipe de pilotage et une équipe d’exécution, a pour objectif de renforcer les balances commerciales du pays, selon un récent décret présidentiel consulté sur le site Internet du ministère du Secrétariat d’État.



L'équipe de pilotage est présidée par le ministre coordonnateur des Affaires économiques, avec comme adjoints le ministre du Commerce et le ministre des Finances. Ils sont soutenus par 11 ministres et le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie comme membres. Il est chargé de formuler une politique d’augmentation des exportations adaptative et réactive et d’établir des étapes stratégiques intégrées et collaboratives pour mettre en œuvre cette politique.



Il est également chargé de déterminer les étapes décisives pour résoudre rapidement et précisément les problèmes stratégiques qui surviennent dans le processus d'augmentation des exportations.



L’équipe de pilotage devrait coopérer avec les ministères et institutions concernés, les gouvernements régionaux, ainsi que les acteurs économiques et les associations.



Les membres de l'équipe d'exécution seront nommés par le Ministre coordonnateur des affaires économiques.



Selon les statistiques de l’Indonésie, les exportations du pays ont atteint 171,52 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de cette année, en baisse de 11,85 % par rapport à la même période en 2022. Pendant ce temps, les exportations non pétrolières et gazières ont atteint 161,13 milliards de dollars, soit une baisse de 12,27 %.- VNA

