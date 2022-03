Le président indonésien Jokowi (à droite) visite une borne de recharge pour véhicules électriques à Jakarta le 22 février - Photo : Capture d'écran Antara

Cette politique devrait faire de l'Indonésie une plaque tournante pour la production et l'exportation de véhicules électriques, a déclaré le chef de la politique budgétaire du ministère des Finances, Febrio Kacaribu.Le responsable a souligné que cette incitation coïncide avec la feuille de route du pays pour le développement de l'industrie automobile électrique et de ses principaux composants tels que les moteurs, les batteries et les transformateurs.Selon la feuille de route d'électrification, la production de voitures et de motos, y compris les véhicules à faible émission de carbone en 2020, est ciblée à 10 % chacune, et devrait augmenter à 20 % d'ici 2025.Cette année, le gouvernement s'est fixé pour objectif que les exportations de voitures électriques atteignent 250.000 unités et que ce chiffre passe à 310.000 d'ici 2025.Pendant ce temps, les exportations de motos électriques cette année sont projetées à 750.000 unités, qui passeraient à 1,1 million d'ici 2025.- VNA