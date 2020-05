Le président indonésien Joko Widodo (Photo: Antara)



Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo a évalué la mise en œuvre de la politique de restrictions sociales à grande échelle (PSBB) pour freiner la propagation du COVID-19 lors d'une visioconférence le 12 mai.

Il a noté que les résultats étaient variés et différents dans quatre provinces et 72 districts et villes.

Le nombre de nouveaux cas dans les régions a diminué progressivement et de manière cohérente mais pas de manière drastique, bien qu'il y ait des régions où le nombre de cas a diminué mais avec une certaine instabilité.

Sur les 10 provinces présentant le plus grand nombres de cas contaminé, seules trois, à savoir Jakarta, Java occidental et Sumatra occidental, appliquent le statut PSBB, tandis que sept autres ne l’appliquent toujours pas. Cependant, ces provinces ont mis en œuvre une politique de distanciation sociale et des protocoles de santé stricts.

Les données du groupe de travail chargé de la prévention du COVID-19 ont montré que Java enregistre 70% des cas positifs et 82% de la mortalité.

Le président a exhorté à veiller à ce que la pandémie de COVID-19 soit effectivement maîtrisée dans cinq provinces de Java, en particulier ces deux prochaines semaines.

Lors de la réunion, il a également cherché à alléger le PSBB de manière prudente et sans précipitation.

La plupart des entreprises indonésiennes ont suffisamment de liquidités pour continuer à fonctionner jusqu'à fin juin, a déclaré Sutrisno Iwantono, vice-président des politiques publiques de l'Association des employeurs indonésiens.

L’économie indonésienne n’a progressé que de 2,97% au premier trimestre, son plus bas niveau depuis près de deux décennies. -VNA