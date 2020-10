Un centre de recherche sur la valorisation énergétique des déchets à Singapour. Photo: straitstimes.com

Jakarta (VNA) - Les gouvernements d'Indonésie et de Singapour ont tenu une réunion bilatérale dans le secteur de l'énergie, discutant de la coopération pour renforcer la transition énergétique.

Lors de la réunion tenue le 28 octobre, présidée par le ministre indonésien de l’Énergie et des Ressources minérales, Arifin Tasrif, et le ministre singapourien de l'Industrie et du Commerce, Tan See Leng, les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale et régionale.

Selon Arifin Tasrif, les deux pays sont convenus de renforcer la coopération dans le développement de la transition énergétique, dont l’une consiste à développer les potentiels géothermiques à Sumatra en Indonésie.

Pour sa part, le ministre Tan See Leng a hautement apprécié la participation de l'Indonésie à la Semaine internationale de l'énergie de Singapour (SIEW) 2020.

L'Indonésie est un fournisseur de gaz à Singapour. Le cité-État investit actuellement en Indonésie dans de nombreux projets dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'électricité, des minéraux, du charbon et des énergies nouvelles et renouvelables.

Au niveau régional, Singapour a présidé le Réseau régional du sous-secteur de la planification et de la politique énergétiques (REPP-SSN), qui est chargé de préparer la deuxième phase du Plan d'action de coopération énergétique de l'ASEAN pour la période 2021-2025. Ce document de coopération sera signé par les ministres de l'énergie de l'ASEAN lors de leur 38e réunion (AMEM) prévue en novembre 2020

Le REPP-SSN lancera également le sixième ASEAN Energy Outlook, qui est développé sur la base des politiques énergétiques et des objectifs des pays membres de l'ASEAN. Ce document sera la principale source d'informations, d'analyses et de projections sur l'énergie dans la région, et fournira des informations approfondies sur les tendances de l'ASEAN en matière d'approvisionnement et de consommation d'énergie. -VNA