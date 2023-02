Jakarta (VNA) – L’Indonésie soutient pleinement le renforcement de sa coopération étroite dans la défense avec Singapour , qui est construite sur la base des principes d’égalité, d’avantages mutuels et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque pays, a déclaré lundi le ministre de la Défense, Prabowo Subianto.Le ministre Prabowo Subianto a eu une rencontre avec le général de division Melvyn Ong, chef des forces de défense singapouriennes, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la coopération dans la défense entre les deux pays et des mesures visant à promouvoir leurs relations de coopération.Le ministre Subianto a exprimé sa conviction qu’avec la mise en œuvre de l’accord bilatéral de défense (DCA) entre l’Indonésie et Singapour, l’interaction et les relations bilatérales de coopération de défense seront davantage renforcées, contribuant ainsi à améliorer les ressources humaines de la défense des deux pays.Le ministère indonésien de la Défense s’est engagé à promouvoir la coopération de défense avec Singapour pour assurer la paix dans la région et dans le monde, a déclaré Subianto, ajoutant que cette coopération se développera davantage.Selon lui, l’éducation est l’une des priorités de la coopération dans la défense entre les deux pays. En outre, les deux pays créeront prochainement un forum annuel de coopération en matière de défense , comprenant un sous-comité militaire, en vue de promouvoir la coopération dans ce domaine. -VNA