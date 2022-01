Le président indonésien Joko Widodo (droite) et le Premier ministre singapour ien Lee Hsien Loong, le 25 janvier à Bintan, dans les îles Riau, en Indonésie. Photo: Reuters

Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong ont discuté mardi 25 janvier de la coopération sur la reprise économique post-Covid-19 et de la reconnaissance mtuelle des vaccins lors d’une réunion restreinte à Bintan, dans les îles Riau, en Indonésie.

Nous avons discuté des efforts visant à renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier dans l’économie, et échangé des vues sur diverses questions régionales, a déclaré le président Joko Widodo à la presse.

Singapour est le plus grand investisseur en Indonésie. Les investissements de Singapour en Indonésie de janvier à septembre 2021 ont atteint 7,3 milliards de dollars, a-t-il indiqué.

Singapour s’est engagé à investir 9,2 milliards de dollars dans le secteur des énergies nouvelles et renouvelables sur les îles de Batam et Sumba, et le district de West Manggarai à East Nusa Tenggara ainsi que dans la construction d’un hub logistique au port de Tanjung Priok, a-t-il informé.

Le chef de l’Etat indonésien a souligné que l’investissement dans l’énergie dont les énergies renouvelables restait une priorité du gouvernement indonésien afin de promouvoir une économie verte et durable.

Plusiepurs protocoles d’accord ont été signés lors de la réunion restreinte, dont des protocoles d’accord sur la coopération énergétique et la coopération dans le développement de l’économie verte et circulaire, a-t-il fait savoir.

Selon le président indonésien, pour continuer à maintenir la stabilité financière et monétaire en vue de soutenir la reprise économique, plusieurs projets de coopération ont également été signés, notamment un protocole d’accord de coopération financière et un autre prolongeant un an l’accord bilatéral d’échange de devises locales.

Le président a également exprimé son espoir qu’un protocole d’accord entre les banques centrales concernant l’innovation en matière de paiement, la lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention du financement du terrorisme serait bientôt signé.

Le chef de l’Etat indonésien a annoncé que les deux pays finalisaient également un accord sur la reconnaissance des vaccins et la synchronisation des données de vaccination, ainsi que l’interopérabilité des plateformes de déclaration médicale en ligne. –VNA