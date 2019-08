Des marins indonésiens observent un navire américain arriver dans le port indonésien de Tanjung Perak lors de l'exercice conjoint CARAT 2019. Photo : pacom.mil

Hanoï (VNA) - Les Marines indonésienne et américaine ont commencé le 1er août leur exercice militaire commun CARAT 2019 (Cooperation Afloat Readiness and Training - Coopération dans la préparation et l'entraînement maritime).

L’exercice annuel se déroule au large de la province indonésienne de Java oriental jusqu’au 7 août. Trois navires de guerre indonésiens et six américains y participent.

Diverses activités sont également prévues, dont des colloques sur la sécurité et la médecine, ainsi que la réparation d’une école primaire. Les deux parties échangeront des expériences en matière de recherche et sauvetage en mer.

L'Indonésie a commencé à participer aux manœuvres communes CARAT en 1995.

Cette exercice fait partie des manoeuvres communes entre la Marine américaine et ses homologues de neuf pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, à savoir le Bangladesh, le Cambodge, le Brunei, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour, l’Indonésie et le Timor-Leste. L'objectif est de renforcer la coopération et d'améliorer la coordination entre les forces.-VNA