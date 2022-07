La capitale Jakarta de l'Indonésie. Photo : Asialink



Jakarta (VNA) - Lors de la visite officielle du président indonésien Joko Widodo aux Émirats arabes unis (EAU), les deux parties ont signé un accord de libre-échange bilatéral pour renforcer les liens entre la plus grande économie d'Asie du Sud-Est et le plus grand producteur de pétrole du Golfe.

L'accord commercial entre l'Indonésie et les EAU comprend des dispositions sur les services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la reconnaissance mutuelle de la certification aux normes halal. L'accord éliminera ou réduira considérablement les taxes sur la plupart des biens échangés entre les pays.

En 2021, la valeur totale des échanges de marchandises entre l'Indonésie et les EAU est d'environ 4 milliards de dollars. Les principales exportations de l'Indonésie vers les EAU sont l'huile de palme, les bijoux et les métaux précieux tandis que les exportations des EAU vers l'Indonésie sont principalement du gaz, du pétrole, du fer et de l'acier non allié.

En novembre 2021, le président Joko Widodo s'était rendu aux EAU. Ce moment, les EAU ont convenu d'investir 32,7 milliards de dollars en Indonésie dans le cadre d'un engagement commercial entre les deux pays. Les EAU s’étaient également engagés à investir 10 milliards de dollars dans le projet de construction de la nouvelle capitale de l'Indonésie. - VNA