Hanoï (VNA) - L'Indonésie et les Émirats arabes unis (EAU) ont conclu 16 accords de coopération dont cinq accords gouvernementaux et 11 accords entre entreprises.



Il s'agit des plus grands accords de l'histoire de l'Indonésie, a déclaré le ministre de Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement Luhut Binsar Panjaitan dimanche soir, 12 janvier, après avoir accompagné le président Joko Widodo pour sa visite aux EAU.



Le 12 janvier, le président Joko Widodo a eu une rencontre avec le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, au palais Qasr Al Watan.

Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de 16 accords de coopération bilatérale.

Le prince héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, a exprimé son attention aux projets d’investissement en Indonésie, dont celui de construction de la nouvelle capitale dans la province de Kalimantan par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement national.



Les cinq accords de coopération entre les gouvernements indonésien et émirati concernent l'éducation, l'agriculture, la santé… et les 11 autres dans les domaines de l’énergie, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, des ports, des télécommunications et de la recherche, avec un investissement total de 22,89 milliards de dollars. -VNA