Conception de la zone centrale du gouvernement central, ou KIPP, dans la nouvelle capitale indonésienne (IKN) Nusantara dans le Kalimantan oriental. Photo: ANTARA

Jakarta, 24 mars (VNA) - L'autorité de Nusantara, la nouvelle capitale indonésienne (IKN), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) collaborent pour construire une ville durable à Nusantara, dans le Kalimantan oriental.Selon le chef de l'autorité de l'IKN Nusantara, Bambang Susantono, la collaboration accélérera l'objectif de faire de l'IKN Nusantara une ville pour tous.Il a fait remarquer que l'autorité IKN et le PNUD avaient signé un protocole d'accord pour travailler ensemble à la construction d'une ville durable à IKN Nusantara.Le protocole d'accord servira de base à des initiatives conjointes dans le cadre de divers efforts visant à concrétiser huit grands principes du développement de l'IKN, notamment la construction de la ville en accord avec la nature, le reflet de l'unité dans la diversité, la construction d'une ville connectée, active et accessible, permettant une faible émission de carbone, être circulaire et résilient, promouvoir la sécurité et l'accessibilité, assurer la sécurité et l'efficacité grâce à la technologie et augmenter les opportunités économiques pour tous, a souligné Bambang Susantono.À l'avenir, les deux parties encourageront des pratiques de développement inclusives, justes, productives et durables, a-t-il ajouté.Bambang Susantono a affirmé que cette collaboration aidera également le gouvernement indonésien à faire de l'IKN Nusantara un symbole d'identité nationale en vue de réaliser la Vision 2045 de l'Indonésie.Auparavant, l'autorité de l'IKN Nusantara et le Centre pour les villes habitables, une institution faisant partie du ministère du Développement national de Singapour, avaient collaboré pour développer une ville le plus agréable à vivre à l'IKN Nusantara.- VNA