Le ministre indonésien du Commerce, Muhammad Lutfi. Photo:Internet

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien du Commerce, Muhammad Lutfi, et la ministre canadienne de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, Mary Ng, ont convenu lundi 21 juin de lancer des négociations en vue d’un Accord de partenariat économique global (APEG) entre l’Indonésie et le Canada.



Le ministre indonésien Muhammad Lutfi a déclaré que ces négociations sont lancées par les deux pays avec la conscience et l’espoir que l’APEG peut apporter divers avantages en termes d’opportunités commerciales et d’investissement aux hommes d’affaires des deux pays.



Sa homologue canadienne Mary Ng a indiqué qu’un accord global peut procurer aux Canadiens un accès accru aux chaînes d’approvisionnement de l’Asie du Sud Est, créer des débouchés pour les biens et services canadiens de classe mondiale dans ce marché en croissance rapide, et stimuler la création d’emplois à long terme et une croissance durable et inclusive pour les générations à venir.



Les ministres ont convenu que, sans préjudice des résultats finaux, les négociations porteraient sur des domaines d’intérêt mutuel pour l’Indonésie et le Canada, notamment l’accès aux marchés, les règles visant à faciliter le commerce et les investissements, et la coopération, en tenant compte des sensibilités et des différents niveaux de développement de chacun.



Les ministres ont convenu d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un APEG et ont demandé aux fonctionnaires de tenir la première série de négociations avant la fin 2021.



Selon les chiffres de l’Agence centrale des statistiques (BPS) d’Indonésie, le Canada est la 32e destination en importance des exportations indonésiennes et la 16e source d’importations indonésiennes avec un commerce total de 2,4 milliards de dollars en 2020.



Au cours des cinq dernières années, les investissements canadiens en Indonésie ont atteint 718 millions de dollars, notamment dans l’industrie extractive, l’hôtellerie, la restauration et la logistique. – VNA