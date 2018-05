Jakarta (VNA) - Le président indonésien Joko Widodo s'est entretenu avec le sultan du Brunei, Haji Hassanal Bolkiah, jeudi au palais de Bogor, dans la province de Java occidental en Indonésie.

Les deux dirigeants ont discuté des questions bilatérales et régionales concernant le commerce, l'emploi et la Mer Orientale. Ils ont souligné la nécessité de trouver des moyens pour renforcer le commerce, accélérer les activités dans les secteurs dans lesquels leurs pays disposent de potentiels tels que l'aquaculture, l'agriculture, le transport et le port maritime.

Le sultan du Brunei s'est engagé à assurer la sécurité et la santé des travailleurs indonésiens ayant contribué au développement économique de son pays.

Actuellement, environ 80.000 citoyens indonésiens vivent et travaillent au Brunei, représentant 20% de la population de ce pays.

En outre, les deux dirigeants ont discuté de l'importance du rôle et de la solidarité de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du soutien accordé au Centre de coordination pour l'assistance humanitaire de l'ASEAN (AHA).

Lors de cette rencontre bilatérale, le président indonésien a salué le soutien du Brunei au concept Indo-Pacifique théorisé par l'Indonésie lors du 32e Sommet de l'ASEAN tenu fin avril à Singapour. -VNA