Un avion de Turkish Airlines. Photo : AA

Jakarta, 21 mars (VNA) - Turkish Airlines cherche à augmenter la fréquence des vols d'Istanbul vers la capitale indonésienne Jakarta, l'île balnéaire de Bali et d'autres villes afin de développer le tourisme.Le président du transporteur, Ahmet Bolat, a déclaré qu'il effectuait actuellement 14 vols par semaine vers l'Indonésie, dont neuf vers Jakarta et cinq vers Bali. Le taux d'occupation sur chaque vol est de 90%.La compagnie aérienne souhaite augmenter les vols vers Jakarta à deux fois par jour et la fréquence vers Bali et, si possible, vers d'autres endroits en Indonésie, a-t-il déclaré.Nia Niscaya, directrice adjointe en charge de la politique stratégique au ministère indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, a déclaré l'année dernière que le nombre total de visiteurs en Indonésie avait augmenté de 215 % par an. Le chiffre a atteint environ 700.000 en janvier 2023, cinq fois plus qu'à la même période en 2022.Selon le responsable, le secteur du tourisme indonésienne fera la promotion d'un programme touristique avec Istanbul comme destination lors du prochain Ramadan - un événement important pour les musulmans.- VNA