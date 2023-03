L'Indonésie et la R. de Corée renforcent leur coopération dans la réponse au changement climatique. Photo: antaranews.com

Jakarta, 15 mars (VNA) - Lors d’une réunion annuelle du Comité de coopération bilatérale, les gouvernements indonésien et sud-coréen ont convenu le 14 mars d’intensifier la coopération maritime et technologique pour l'atténuation du changement climatique, la promotion de l'économie bleue et de la technologie de l'aquaculture marine.Le vice-ministre indonésien par intérim pour la coordination des ressources maritimes du ministère de Coordination des affaires maritimes et de l'investissement, Mochammad Firman Hidayat, a déclaré que l'Indonésie possède un écosystème de carbone bleu vaste et diversifié, avec le potentiel d'atteindre 3,4 gigatonnes, soit environ 17 % du bleu du réservoir mondial de carbone.Il a appelé les deux pays à intensifier leur coopération sous la forme de recherches conjointes et d'autres projets collaboratifs liés à la protection et à l'expansion des écosystèmes de carbone bleu pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. En ce qui concerne une économie bleue durable, l'Indonésie s'est engagée à soutenir une gestion marine durable qui équilibre la sécurité alimentaire et les objectifs commerciaux avec la durabilité et son impact à long terme sur l'écologie marine, a-t-il déclaré.Il a affirmé que la République de Corée, qui a enregistré plusieurs réalisations en matière de progrès technologique, est considérée comme le bon partenaire de l'Indonésie pour soutenir le développement de l'économie bleue.La réunion a également abordé des questions telles que le renforcement des capacités et la technologie pour la culture marine et l'élargissement de la portée de la coopération dans le domaine de la biologie marine, qui est également jugée nécessaire pour soutenir le programme principal, a expliqué Mochammad Firman Hidayat.Il a noté que la réunion visait à poursuivre et à élargir le rôle du Centre de recherche sur la coopération en technologie marine République de Corée-Indonésie (MTCRC) en tant qu'objectif principal de la coopération.Par ailleurs, le vice-ministre chargé de la politique maritime du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche de la République de Corée, Song Myeongdal, a exhorté le gouvernement indonésien à poursuivre le soutien apporté à l'intensification de la coopération bilatérale dans le secteur maritime.- VNA