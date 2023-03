Hanoï, 24 mars (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative Sandiaga Uno a déclaré que son ministère collaborerait avec le Poste transfrontalier de Skouw (PLBN), Jayapura, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour discuter des mesures pour le développement du tourisme et de l'économie créative à la frontière de l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG).



Le responsable, cité par les médias locaux, a déclaré que le ministère mettrait en œuvre deux programmes pour relancer le secteur du tourisme et l'économie créative dans les zones frontalières.



Le programme de développement du tourisme et de l'économie créative dans la région frontalière vise à rétablir l'état du PLBN de Skouw à ce qu'il était avant la pandémie de COVID-19, lorsque 1.500 touristes étrangers étaient entrés en Indonésie, a-t-il déclaré.



Le premier programme vise à l'amélioration des infrastructures touristiques et de l'économie créative dans le cadre du Fonds d'allocation spécial (DAK) qui sera proposé en collaboration avec le service du Tourisme de la ville de Jayapura, a déclaré Sandiaga Uno.



De plus, il prévoit d'organiser le festival transfrontalier en 2023 qui obligera les gouvernements d'Indonésie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée à collaborer. Ce festival, qui offrira une variété d'arts, de cultures, de musique, de films, de bazars de micro, petites et moyennes (MPME) et d'événements sportifs tels que des courses amusantes, devrait attirer 2.000 touristes étrangers.



Le bazar des MPME devrait relancer l'économie, en particulier pour les propriétaires papous de l'économie créative, dans le but de créer 4,4 millions d'emplois en 2024, a noté le ministre.



Pendant ce temps, l'administrateur en chef du Skouw PLBN, Yan Numberi, a déclaré qu'il espérait que la coopération avec l'Indonésie aiderait le tourisme de son pays à repartir après trois années de pandémie.



Yan Numberi a souligné que l'Indonésie est un grand pays touristique tandis que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est riche en paysages naturels et en hospitalité de ses habitants, ce qui en fait une destination idéale pour les touristes internationaux, en particulier ceux venus de l'Indonésie voisine.- VNA





