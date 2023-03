Le ministre du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno. Photo: ANTARA



Jakarta, 20 mars (VNA) - Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a déclaré le 20 mars qu'il s'attendait à ce que la collaboration entre les associations touristiques de son pays et de la Malaisie renforce le secteur touristique des deux pays.Sandiaga Uno a salué la signature d'un protocole d'accord (MoU) entre l'Association du tourisme et du voyage (ASTINDO) et l'Association malaisienne des agents de voyages et de voyages (MATTA) qui a eu lieu récemment à Kuala Lumpur, en Malaisie.Dans un communiqué, il a souligné que cette collaboration devrait améliorer le secteur de l'économie créative en Indonésie, notamment culinaire, car la majorité des touristes malaisiens visitant l'Indonésie est pour les circuits culinaires.Le ministre a espéré que la coopération augmentera le nombre de touristes malaisiens en Indonésie, vers l'objectif de 7,4 millions de touristes étrangers cette année.Le protocole d'accord sera utilisé pour soutenir les programmes de mouvements nationaux - le Fier de voyager en Indonésie (BBWI) et l' Indonésie pimentent le monde (ISUTW).La Malaisie est l'un des pays qui génère le plus grand nombre de touristes en Indonésie. En plus de soutenir les visites de touristes étrangers, l'accélération de la coopération touristique peut contribuer aux recettes en devises et au PIB de l'Indonésie.- VNA