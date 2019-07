La digue maritime géante à Jakarta empêchant l'eau de mer de pénétrer dans les terres et de causer des inondations. Photo: AP

Hanoï (VNA) – Une digue maritime géante autour de Jakarta doit être construite rapidement pour empêcher la capitale côtière de sombrer sous les flots, a déclaré le président indonésien Joko Widodo lors d’une récente interview.

Le président Joko Widodo et son gouvernement sont confrontés à un calendrier serré, qui prévoit notamment que, selon les experts, un tiers de Jakarta pourrait être submergé d'ici 2050.



Il est temps de mettre en œuvre le projet dont le gouvernement indonésien a commencé à discuter il y a une décennie, a-t-il souligné.

Le projet, de 42 milliards de dollars, comprendra trois tranches, à commencer par la consolidation de 30 km de barrages côtiers existants et la création de 17 îles artificielles. Cela serait suivi de la construction de digues géantes sur les côtes à l’Ouest et à l’Est.



Le niveau des océans augmente dans le monde entier en raison du changement climatique et du réchauffement de la planète, entraînant de graves inondations dans les zones côtières. Jakarta est l'une des villes les plus touchées.



Associate Press a rapporté que la surexploitation rapide des eaux souterraines destinées à la consommation humaine et à l’usage commercial était la cause principale, alors que le poids des immeubles de grande hauteur construits ces dernières années exacerbait le problème.



Jakarta est sujet aux inondations, en particulier pendant la saison de la mousson. Au début de 2007, la ville a subi une inondation catastrophique, faisant environ 80 morts et un demi-million de personnes déplacées.



Des recherches de l'Institut de technologie de Bandung ont montré qu'environ 95% de la partie au Nord de Jakarta serait submergée d'ici 2050. -VNA