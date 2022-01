Jakarta, 26 janvier (VNA) - L'Indonésie prévoit de construire un port à conteneurs dans la zone de libre-échange de Batam et un port franc à Tanjungpinggir, dans l’archipel Riau, qui fera directement face à Singapour et se situera à seulement 15 km environ du pays insulaire.

Ce sera un modèle de port vert et intelligent, a déclaré le ministre indonésien chargé de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Binsar Pandjaitan, cité par les médias locaux lors d'une visite à l'emplacement proposé pour le port de Batam le 24 janvier.



Le ministère a étudié le site du port maritime, a-t-il dit, ajoutant que la conception du port sera respectueuse de l'environnement. Le lac et les mangroves environnants doivent être protégés et entretenus, a-t-il fait remarquer.



La zone de développement s'étend actuellement sur 94 hectares, mais elle sera étendue à environ 330 hectares grâce à la remise en état, a-t-il déclaré. Ainsi, le port serait plus grand que le plus grand port indonésien actuel de Tanjung Priok à Jakarta.



Il est également prévu que le port maritime soit relié au port de Kuala Tanjung dans le nord de Sumatra, a-t-il ajouté. Selon Pandjaitan, le port de Batam fait partie du programme de son gouvernement pour réduire les coûts de construction du port.



En plus de l'arrêt de la construction du port en raison de la pandémie de COVID-19, le coût de construction d'un port en Indonésie est relativement élevé, les besoins logistiques représentant 23% des coûts, plus élevés que dans les pays voisins où les coûts logistiques sont fixés à environ 13%, a-t-il noté.



Le coût devrait baisser de 17% d'ici 2024. De son côté, le ministre indonésien des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que son ministère avait ouvert des opportunités au secteur privé aussi largement que possible grâce à la construction de ports.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source