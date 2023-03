Le ministère indonésien des Finances Isa Rachmatarwata. Photo: antaranews.com

Jakarta, 25 mars (VNA) - Le ministère indonésien des Finances Isa Rachmatarwata envisage d'ajouter environ 8 billions d'IDR (531 millions de dollars) au plan budgétaire de cette année pour le nouveau mégaprojet indonésien Nusantara.S'exprimant lors d'un récent point de presse, le directeur général de la budgétisation au ministère des Finances, Isa Rachmatarwata, a déclaré que l'argent supplémentaire était dû au fait que le président Joko Widodo avait demandé au ministère de préparer le terrain pour les investisseurs.Auparavant, le gouvernement avait alloué 23.000 milliards d'IDR dans le plan budgétaire initial de 2023 au projet Nusantara.Selon Isa, le ministère du Logement public a demandé 7.000 milliards d'IDR supplémentaires ou 8.000 milliards d'IDR pour le plan budgétaire. Cependant, il est toujours possible que le ministère des Finances ajoute encore plus d'argent pour couvrir d'autres besoins de construction de la ville.Début mars, le président Joko Widodo a approuvé un nouveau règlement qui offre des incitations aux entreprises qui investissent dans la nouvelle capitale indonésienne, Nusantara, y compris des exonérations fiscales pouvant aller jusqu'à 30 ans et 95 ans de permis d'utilisation des terres.- VNA