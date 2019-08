Le mont Kerinci. Photo: cnnindonesia.com

Hanoi (VNA) - Les autorités indonésiennes ont annoncé l'avertissement de vol après l'éruption du volcan Kerinci sur l'île de Sumatra, projetant une colonne de cendres jusqu'à 0,8 km dans les airs, a annoncé le 31 juillet le ministère de l'Energie et des Ressources minérales de l’Indonésie.

Il est préférable que les avions évitent la voie autour du mont Kerinci, car le volcan verrait une autre éruption à tout moment et les cendres volcaniques projetées dans les airs mettraient en danger les avions, a indiqué le ministère.

Le mont Kerinci fait partie des plus de 100 volcans actifs d'Indonésie, un vaste pays archipélagique abritant plus de 17.500 îles.

L’Indonésie, l’une des nations les plus touchées par des catastrophes naturelles dans le monde, chevauche la «ceinture de feu» du Pacifique et est vulnérable aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques. -VNA