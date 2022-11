La présidente de la Chambre des représentants, Puan Maharani. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - La présidente de la Chambre des représentants, Puan Maharani, a demandé le 1er novembre au gouvernement indonésien de préparer des mesures et démarches d'anticipation pour faire face à la menace de récession mondiale.

Le gouvernement doit anticiper l'incertitude et les turbulences de l'économie mondiale qui persisteront jusqu'à l'année prochaine. Les impacts sur l'Indonésie d'une récession économique mondiale doivent être évalués, a déclaré Mme Maharani lors de la deuxième réunion de la session 2022-2023 de la Chambre des représentants.

Elle a appelé à se méfier de la menace de récession sous la forme d'une baisse de la demande d'importations de produits finis indonésiens et de l'augmentation des taux d'intérêt dans les pays développés qui provoqueraient des flux de capitaux vers l'étranger.

"A cela s'ajouteraient le ralentissement de la croissance économique et l'augmentation des coûts d'exploitation en raison de la dépréciation de la roupie déclenchée par la pression sur les performances des transactions financières", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement devrait continuer à observer la dynamique de l'économie mondiale et préparer diverses mesures d'anticipation pour maintenir la résilience budgétaire et la stabilité économique nationale.

"La Chambre des représentants exhorte le gouvernement à continuer d'observer et de préparer des mesures d'anticipation pour divers facteurs mondiaux et nationaux qui pourraient exercer une pression sur le budget de l'État et l'économie nationale", a noté Mme Maharani.