Bangkok, 6 décembre (VNA) – La Thaïlande a connu une forte augmentation de ses exportations de riz vers l'Indonésie ces derniers mois, le pays insulaire étant gravement touché par la sécheresse.



Le vice-ministre thaïlandais du Commerce, Naphinthorn Srisanpang, a déclaré que l'Indonésie s'est classée 20e sur la liste des importateurs de riz thaïlandais l'année dernière, avec une commande de 91.714 tonnes de riz d'une valeur de 42,24 millions de dollars.



Au cours des 10 premiers mois de cette année, ce volume a augmenté de façon spectaculaire pour atteindre 1,05 million de tonnes de riz d'une valeur de 523,45 millions de dollars, faisant de l'Indonésie le premier importateur de riz thaïlandais.



Naphinthorn Srisanpang a déclaré que la sécheresse a touché les zones rizicoles indonésiennes, en particulier à Java et dans certaines parties du sud de Sumatra. Les agriculteurs des régions montagneuses ont été contraints de cultiver des plantes qui consomment moins d'eau, comme le maïs, a-t-il déclaré le 5 décembre, cité par les médias locaux.



Les exportations de riz de la Thaïlande entre janvier et octobre ont totalisé 6,92 millions de tonnes, d'une valeur de 3,96 milliards de dollars, en hausse respectivement de 11,4 % et 24,7 % sur un an. Les cinq principaux importateurs étaient l'Indonésie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Irak et la Chine.



La demande de riz est susceptible d'augmenter en raison de la sécheresse et de l'impact d'El Niño sur la production de riz, a déclaré Naphinthorn Srisanpang, ajoutant que les préoccupations concernant la sécurité alimentaire ont poussé de nombreux pays à importer du riz pour répondre à la demande intérieure.



Pour augmenter les exportations et promouvoir le riz thaïlandais auprès de nouveaux consommateurs, il a estimé que la Thaïlande devait accélérer le développement de variétés de riz, en se concentrant sur le renforcement de la compétitivité et la satisfaction des demandes des consommateurs.



Les agriculteurs devraient rechercher des lignes directrices pour faire face au changement climatique et suivre les mesures de gestion de l'eau des agences gouvernementales pour atténuer l'impact de la sécheresse, a ajouté le responsable. - VNA





