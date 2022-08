Le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin. Photo: PR Office of Cabinet Secretariat

Jakarta, 18 août (VNA) - Le ministre indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, a déclaré le 17 août que le ministère réserverait un budget de 88.500 milliards de Rp (5,96 milliards de dollars) pour la transformation de la santé en 2023 à partir de l'allocation budgétaire globale de la santé de 169.800 milliards de Rp l'année prochaine."Nous nous sommes préparés à la transformation de la santé parce que nous avons appris des crises précédentes. Lorsqu'une crise survient, c'est le bon moment pour mettre en œuvre des réformes", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse sur la note financière et le projet de budget de l'État 2023.Selon le ministre, 6,06 billions de Rp seront utilisés pour la transformation des services primaires par l'éducation publique, la prévention primaire, la prévention secondaire, ainsi que pour l'augmentation de la capacité et des capacités des services primaires.Par ailleurs, 18.150 milliards de Rp seront alloués à la transformation des services de référence par l'amélioration de l'accès et de la qualité des services secondaires et tertiaires, ainsi que 1.480 milliards de Rp à celui du système de sécurité sanitaire pour développer la résilience des secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux et améliorer les interventions d'urgence.Le ministre a ajouté que 49 billions de Rp seront également alloués au budget pour soutenir la transformation du système de financement médical, visant à donner la priorité à la disponibilité, à l'adéquation et à la durabilité, à l'équité dans l'allocation et à l'utilisation efficace et efficiente.Un budget de 4,18 billions de Rp utilisé pour la transformation des ressources humaines médicales sera utilisé pour augmenter les quotas d'étudiants, les bourses nationales et étrangères et faciliter la participation des travailleurs médicaux nationaux et étrangers.En outre, 540 milliards de Rp seront alloués à la transformation de la technologie médicale qui comprend le développement et l'utilisation de la technologie, la numérisation et la biotechnologie.Pendant ce temps, 9,04 billions de Rp seront destinés aux activités régulières englobant les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement du bureau et les dépenses pour les fonctions principales non transformationnelles.- VNA