Le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan. Photo : Internet

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires maritimes et de l'Investissement, Luhut Pandjaitan, a déclaré que le score de l'indice de développement des voyages et du tourisme en Indonésie avait augmenté, passant de 4,2 à 4,4 et est passé du 44e au 32e rang.Pour la première fois, l'Indonésie a dépassé la Thaïlande et la Malaisie dans le classement, a-t-il déclaré.Une telle réalisation a incité le président Joko Widodo à appeler en priorité au développement de cinq destinations touristiques super prioritaires à Labuan Bajo, dans l'est de Nusa Tenggara, dans le cadre du programme stratégique national.Luhut Pandjaitan a exprimé l'espoir qu'une série de nouvelles destinations touristiques feront leurs débuts avec leur identité typique intacte.Alors que le tourisme en Asie-Pacifique devrait revenir à la normale d'ici 2024, il a exhorté l'Indonésie à se préparer pleinement à populariser son tourisme via des événements internationaux dans le pays.- VNA