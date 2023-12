La réunion de coordination de haut niveau du Secrétariat conjoint pour l'accélération du développement du tourisme convient de huit étapes stratégiques pour accélérer le tourisme national en vue d'une croissance durable. (Photo : ANTARA/HO-BI/rst)

Jakarta, 6 décembre (VNA) - Le gouvernement indonésien a défini huit mesures stratégiques pour accélérer les performances touristiques du pays au service d'une croissance durable.Comme l'a rapporté l'agence de presse nationale Antara, ces mesures ont été annoncées lors de la réunion de coordination de haut niveau du Secrétariat conjoint pour l'accélération du développement du tourisme.Il s'agit notamment d'encourager l'augmentation des visites et des dépenses des touristes étrangers ainsi que l'augmentation des voyages des touristes nationaux à mettre en œuvre dans le Plan national de développement à moyen terme (RPJMN) pour 2025-2029.Les prochaines étapes visent à accélérer le développement d'un tourisme de qualité dans cinq destinations touristiques super prioritaires (DPSP), en particulier dans les infrastructures de base et la mise en œuvre des principes de l'économie bleue, verte et circulaire (BGCE), ainsi qu'à accroître le soutien du gouvernement régional.L'augmentation de la connectivité aérienne, le développement d'un système de visa de visite et la promotion des investissements privés pour le développement des destinations dans le DPSP et le tourisme respectueux de l'environnement font également partie de ces actes stratégiques.Il est également nécessaire de renforcer les promotions numériques pour augmenter le nombre de touristes étrangers et accroître l'inclusivité des destinations en développant des villages touristiques et des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) soutenant le tourisme.- VNA